اتحاد الإمارات للجوجيتسو يدخل موسوعة غينيس بأكبر حصة تدريبية في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع تواصل نجاحات اتحاد الإمارات للجوجيتسو في استضافة النسخة الثالثة عشر لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، سجّل الاتحاد انجازاً جديداً بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع أكبر حصة تدريبية للجوجيتسو في العالم على مدار التاريخ بشكل متزامن في 14 موقعاً بالتعاون مع شركة بالمز الرياضية، وذلك بحضور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وفرناندو إيجريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الإمارات، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية، بمشاركة 2,700 متدرب من مختلف الفئات والأحزمة. وكان الرقم القياسي السابق المسجل باسم اتحاد الإمارات للجوجيتسو أيضا وهو 221,2 لاعبا ولاعبة في مكان واحد بأرض المعارض في أبوظبي في عام 2015.

ونظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو الحصة التدريبية بالتعاون مع المسؤولين عن الجناح البرازيلي في إكسبو دبي 2020، بهدف تسليط الضوء على أهمية تبني نمط حياةٍ صحي، والترويج لرياضة الجوجيتسو أمام أوسع شريحةٍ ممكنة من الجمهور، علاوةً على ترسيخ مكانة دولة الإمارات المرموقة على خارطة الجوجيتسو العالمية.

وتوزّعت المواقع التي جرى فيها تنظيم الحصة التدريبية على 14 موقعاً في دبي وأبوظبي والعين، حيث مثّل جناح البرازيل المشارك في فعاليات اكسبو 2020 دبي أحد أبرز المواقع التي استضافت الحصة، في خطوةٍ تهدف لتسليط الضوء على مدى انتشار رياضة الجوجيتسو في مجتمع الإمارات أمام جمهور المعرض العالمي. وإلى جانب الموقع ضمن معرض اكسبو، استضافت 13 مدرسة مختلفة الجلسات المتزامنة- تسعة منها في أبوظبي وأربعة في منطقة العين- حيث وصل العدد الإجمالي للمشاركين في الحصة التدريبية إلى 2,700 متدرب من مختلف الأعمار والفئات والأحزمة والأوزان.

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