مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

العين - الظفرة 18:00

كلباء - شباب الأهلي 18:00

الوصل - النصر 20:15

عجمان - الجزيرة 20:15

دوري أبطال أوروبا

مالمو - تشيلسي 21:45

فولفسبورغ - ريد بول سالزبورغ 21:45

دينامو كييف - برشلونة 00:00

بايرن ميونيخ - بنفيكا 00:00

أتلانتا - مانشستر يونايتد 00:00

يوفنتوس - سانت بطرسبرغ 00:00

فياريال - يونج بويز 00:00

إشبيلية - ليل 00:00

الدوري الأردني

الفيصلي - الحسين إربد 19:00

سحاب - البقعة 20:30

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