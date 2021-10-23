بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق 14 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بدورتها الثالثة عشر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر المقبل في جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية.

من جانبه قال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبد المنعم الهاشمي، في تصريحات صحافية: «سجّلت الجوجيتسو مسيرة نجاحاتٍ على المستوى العالمي بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة ولأبطال اللعبة من نجوم منتخبنا الوطني الذين أبدعوا في كافة مشاركاتهم المحلية والدولية في كل المحافل، وحصدوا العديد من الميداليات على كل المستويات وفرضوا واقعا جديدا على مشهد المنافسة العالمي، وهم يستعدون الآن مع زملائهم من لاعبي الأندية لتمثيل الدولة بأفضل صورة في النسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

وأضاف: «يتزامن انطلاق منافسات النسخة الثالثة عشر من البطولة مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، الذي يمثّل محطةً مهمة في مسيرة العطاء في الخمسين عاما الماضية، ونقطة الانطلاق بقوة نحو مواصلة الانجازات بكل همة في الخمسين عاما المقبلة، ومن منطلق مسؤوليتنا كجهةٍ مسؤولة عن رياضة الجوجيتسو وتطويرها والترويج لها في الدولة وخارجها، نجدد العهد بأن نواصل العمل للارتقاء بحضورها على المستوى المحلي، وقيادة المشهد في كل من آسيا والعالم».

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