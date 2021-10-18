المصدر: الإمارات اليوم

المنتخبات

انتظر الشارع الرياضي قرارات قوية من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، بشأن المنتخب ومصير المدرب مارفيك، عقب النتائج السلبية في تصفيات المونديال، لكن اللجنة تجاهلت إعطاء تفاصيل في هذا الخصوص، خلال قرارتها الصادرة أمس.

تدخلات

طالب مدرب لنادٍ في الدرجة الأولى بأن يشدد قضاة الملاعب على تدخلات الإداريين الجالسين على دكة الاحتياط، كونها تشوش على الأداء التحكيمي، مطالباً بقوانين صارمة في هذا الجانب.

تشويش

قال مدرب أجنبي إنه لا يعلم أي شيء عن عرض تداوله مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه قريب من تدريب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، وإنه لا يريد التشويش على زميله المدرب الحالي.

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