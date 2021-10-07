المصدر: الإمارات اليوم

مفاوضات

قرّرت إدارة أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم إيقاف المفاوضات الجارية حالياً، مع أحد الأندية المحلية للحصول على خدمات لاعب الأخير على سبيل الإعارة، بعد مغالاة ناديه في مطالبه المادية، على الرغم من حاجة النادي إلى لاعب.

انزعاج

انزعجت إدارة نادي الزمالك من الشائعات التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام حول استغلال مدربها الفرنسي، كارتيرون، تواجده بالإمارات في إجازة خاصة وقيامه بالتفاوض مع أحد أندية دوري أدنوك، وهو ما نفاه المدرب مؤكداً أنه يتواجد في دبي للاستجمام وليس التفاوض.

استبعاد

استبعد رئيس أحد الأندية فكرة استقدام حكام أجانب لأي مباراة لفريقه في المسابقات المحلية، نظراً لارتفاع كُلفة استقدام الصافرة الأجنبية والمُقدرة بـ170 ألف درهم، مشدداً للمقربين منه، على أنه يُفضل أن يوجه تلك المبالغ لقطاع الناشئين في ناديه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news