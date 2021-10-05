المصدر: الإمارات اليوم

انتقادات

وجّه مشجعون لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها إدارة النادي بعد تراجع النتائج، مطالبين بتصحيح مسار الفريق قبل فوات الأوان أو تقديم استقالة وترك الأمر لإدارة جديدة.

خلافات

شهدت إحدى لجان اتحاد لعبة جماعية خلافات شديدة بين أعضائها، اضطر على إثرها أحدهم لتقديم استقالته احتجاجاً على ما سماه حالة عدم التوافق التي تهيمن على الأجواء داخل اللجنة، ويحاول رئيس مجلس الإدارة ونائبه ثنيه عن الاستقالة واحتواء الموقف.

مزحة

رئيس مجلس إدارة نادٍ بدوري أدنوك أكد عبر إحدى «غروبات» التواصل الاجتماعي صحة نبأ استقالة أحد المدربين، وأفرط في تأكيداته بالقول: «عند جهينة الخبر اليقين»، في رده على استفسارات البعض حول صحة الخبر، ليتعرض في النهاية إلى ممازحات الأصدقاء بعدما تبين أن المعلومة خاطئة وقديمة.

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