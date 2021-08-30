المصدر: الإمارات اليوم

زفاف

كشف لاعب مقيم في أحد أندية دبي أنه أجّل موعد زفافه إلى ما بعد نهاية الدوري، متمنياً أن يفوز فريقه بالبطولة لتكون الفرحة فرحتين.

فيرناندينيو

ذكرت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن نادي تشابكوينسي فسخ عقد اللاعب فيرناندينيو خوسيه ماركوس، مشيرة إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً، لديه عرض من أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب عروض أخرى من أندية برازيلية وأحد الأندية في المكسيك.

نتيجة

وصف مدرب فريق يشارك في منافسات الصالات أن تعرض فريقه لخسارة قاسية جاء نتيجة طبيعية في اللعبة، بسبب نمطها التكتيكي الذي يسمح باللعب من غير حارس مرمى، ما يجعله عرضة لاستقبال الأهداف الكثيرة.

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