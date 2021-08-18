المصدر: الإمارات اليوم

طقم

كشفت شركة الشارقة لكرة القدم عبر الحساب الرسمي في «توتير» عن طقم القمصان الجديدة التي سيظهر بها الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2021-2022، إذ سيكون الظهورالأول بالقمصان الجديدة خلال مباراة اتحاد كلباء بعد غدٍ ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك.

صفقة

يجهز ناديان في دوري أدنوك للمحترفين لصفقة تبادلية كبرى سيكون بطلها ثلاثة لاعبين من الأسماء البارزة من بينهم لاعب أجنبي وآخران من المواطنين، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، إذ يتم حالياً وضع الرتوش النهائية بين الناديين قبل الإعلان الرسمي.

قرار

قال لاعب في نادي محترف إنه يفكر بفسخ عقده مع ناديه، بعد تيقنه من أنه لن يلعب أساسياً في الفريق الأول، ويرى أن لديه فرصة قوية للمشاركة أساسياً في فريق آخر، بصرف النظر عن المقابل المالي الذي سيتقاضاه.

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