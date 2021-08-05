المصدر: الإمارات اليوم

متأخرات

قال إداري نادٍ محترف إن التعاقدات غير الناجحة، التي عقدتها الإدارات السابقة للنادي، تسببت في تراكم المتأخرات المالية على مجلس الإدارة الحالي، ما قاد إلى تعاقدات متوسطة في صفوف المحترفين الأجانب.

وديات

كشف مدرب أحد أندية الدرجة الأولى عن فشل فريقه في تأمين مباريات ودية استعداداً للموسم المقبل، بسبب عدم وجود رغبة من الفرق الأخرى في خوض المباريات في الوقت الحاضر، ما يعطل تحضيراته للموسم الجديد.

وفاة

نعى نادي الوصل، عبر حسابه في «تويتر»، مدير أكاديمية السباحة في النادي، الدكتور محمد إسماعيل، الذي وافته المنية، أول من أمس، في دبي، بعد فترة طويلة من العمل داخل الوصل، الذي أفاد بأنه أرسل وفداً لتقديم العزاء لأسرة الراحل في مصر.

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