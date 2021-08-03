المصدر: الإمارات اليوم

شهادة

تبحث إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم عن حل مناسب لمشكلة مدربه الجديد الذي لا يملك شهادة مدرب محترف، الإلزامية للتدريب في المسابقة، وذلك قبل الإعلان عنه رسمياً مدرباً للفريق.

حفل

يتساءل لاعبون وإداريون ومدربون تميزوا الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى، عما إذا كان اتحاد كرة القدم سينظم حفلاً لاختيار نجوم موسم الهواة الذي ينظمه سنوياً، وإذا ما تم تحديد موعده خصوصاً أن الموسم المقبل أصبح قريباً.

احتجاج

احتج اللاعب الصاعد بأحد أندية دوري الخليج العربي بشدة على رفض إدارة النادي الطلب الذي تقدم به والخاص بزيادة راتبه الشهري، أسوة بعدد من كبار اللاعبين بالنادي قياساً بالمردود الفني الذي ظل يقدمه مع الفريق، لاسيما خلال الموسم المنصرم.

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