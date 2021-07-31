240 لاعبة في انطلاق منافسات بطولة كأس الشارقة الذهبية للفتيات

المصدر: الإمارات اليوم

انطلقت منافسات النسخة الأولى من كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للفتيات والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على مدار 3 ايام بمشاركة 240 لاعبة يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم، في تجربة جديدة ومختلفة. وتشهد البطولة التي تم تخصيصها للفئات العمرية تحت 14 عاماً منافسات قوية بين جميع اللاعبات، وحضور دولي لافت تميز بالندية.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في تصريح صحافي أن البطولة حققت اهدافها منذ اليوم الأول لإنطلاقها، وكان أبرزها اكساب لاعبات النادي المزيد من الخبرة بالإحتكاك مع العديد من لاعبات العالم، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن في هذه المرحلة العمرية المهمة.

وأضافت: نطمح في الفترة المقبلة اقامة العديد من الفعاليات الرياضية المشابهة خاصة في فترة الأجازت الصيفية، حيث تعد فرصة كبيرة من أجل شغل أوقات فراغ بناتنا، وحثهن على تقديم كل ما لديهن من مواهب في اللعبة.

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