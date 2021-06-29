المصدر: الإمارات اليوم

استغراب

استغرب مشجعون، مشاركة لاعب أجنبي في مباراة ودية مع أصدقائه على أحد الملاعب الترابية، أثناء الإجازة في بلده، وفقاً لما نشر اللاعب على حسابه في «إنستغرام»، مشيرين إلى أن المشاركة في هذا النوع من المباريات قد تتسبب في إصابة اللاعب.

محلل

رفض محلل فني في إحدى القنوات الرياضية الردّ على سؤال صحافي عن موضوع رياضي، مشيراً إلى أنه في عطلة الآن ولا يريد الحديث عن الرياضة نهائياً.

أهداف

وعد لاعب خورفكان المصري عبدالله الرفاعي جمهور النسور، بأن يسجل أهدافاً مهمة في الموسم المقبل للمحترفين، منوهاً بأنه سجل هدفين في الموسم الماضي، لكنهما لم يحتسبا، متمنياً تكليفه بواجبات هجومية.

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