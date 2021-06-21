المصدر: الإمارات اليوم

عقد

ينتظر أن يعلن أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي رسمياً تجديد عقد المحترف الأجنبي الكبير، للاستمرار مع الفريق موسماً آخر، بعدما تم التوصل إلى بنود اتفاق جديد بين الطرفين.

تغريدة

استغرب جمهور نادٍ محترف نشر وكيل أعمال لاعبين تغريدة، ذكر فيها تعاقد موكله مع ناديين مختلفين في فترة زمنية متقاربة، وطالبوا بتوضيح ذلك لهم.

رهان

يراهن نادٍ محترف على إجراء ستة تعاقدات قوية مع لاعبين أجانب، لتقديم موسم مميز، أربعة منها مع محترفين ومقيمين اثنين ينوي التعاقد معهم للموسم المقبل، كحل لتحقيق نتائج مميزة.

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