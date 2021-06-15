المصدر: الإمارات اليوم

العروبة

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب وسط نادي الرفاع البحريني علي مدن 25 سنة، مطلوب للانضمام إلى نادي العروبة لتمثيله في الموسم المقبل ضمن دوري الخليج العربي، وأن النادي البحريني تسلم رسالة رسمية بهذا الشأن.

موعد

تنتظر الأوساط الكروية لأندية الدرجة الأولى أن يعلن اتحاد كرة القدم بشكل عاجل، موعد انطلاق منافساته، وذلك من أجل رسم خط استعداداتها للموسم المقبل.

كايو

ذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية، أن اللاعب البرازيلي كايو لوكاس يسعى إلى إقناع المدرب البرازيلي خورخي خيسوس، بإمكاناته ليستمر مع فريق بنفيكا البرتغالي، خصوصاً عقب انتهاء إعارته إلى الشارقة بنهاية الموسم الماضي، وعدم تلقي النادي البرتغالي عروضاً لشرائه.

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