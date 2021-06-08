علي مبخوت: نمتلك القدرات لتحقيق حلم التأهل المونديالي

المصدر: الإمارات اليوم

أكد علي مبخوت نجم منتخبنا الوطني أن الفوز هو الأولوية الأولى للاعبي المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وأمم آسيا، مشيرا إلى أن الهدف تحقق في مباراتي ماليزيا وتايلاند، وهو الحصول على النقاط ال 6، ومشددا في تصريح صحافي:نحن كلاعبين على ثقة باننا نمتلك القدرات لتحقيق حلم التأهل المونديالي".

وقال إنه على ثقة من تحسن الأداء في المواجهات المقبلة، أمام اندونيسيا وفيتنام، وأن الأولوية بالتأكيد في المباراتين هي الفوز وحصد النقاط، خاصة أن التأهل للأدوار التالية مضمون في حالة تصدر المجموعة. وعن عدم تسجيله في مباراة تايلاند قال مبخوت: الهدف هو فوز المنتخب وإسعاد الجمهور، سواء كنت انا من سجل في المباراة، أو غيري فالمهم هو الفوز، وبالنسبة لأي مهاجم في العالم، فهو عليه المحاولة، والاجتهاد في اتخاذ المواقع المناسبة في الملعب، والتركيز في اللمسة الأخيرة، وأنا بذلت كل ما بوسعي من اجل التسجيل بغض النظر عن سجلي في التهديف على المستوى العالمي لأنه ليس الهدف، الأهم أن نحقق التأهل إلى المونديال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news