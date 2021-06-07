المصدر: الإمارات اليوم

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ظهر لاعب فريق العين، ريان يسلم، في تصوير إعلاني يروج فيه لأحد الهواتف الجديدة، وذلك برفقة عدد من المشاهير الخليجيين، يُذكر أن اللاعب غاب عن معظم مباريات «الزعيم» في الموسم الماضي.

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أعلن مكتب شؤون الجماهير بنادي العين عن توفير فحص «كورونا» بالمجان، وتسيير حافلات لدبي لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراة اليوم.

الرمس

يتداول جماهير أندية الهواة خبراً عن احتمال عودة فريق نادي الرمس للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، مطالبة بتوضيحه رسمياً.

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