المصدر: الإمارات اليوم

إيقاف

قال وكيل أعمال لاعبين إن إدارة أحد أندية الدوري قررت إيقاف التعامل معه، بداعي أنه أسهم في انتقال لاعب كان النادي يرغب في التعاقد معه إلى فريق آخر، مستغرباً موقف إدارة النادي، خصوصاً أن عرض النادي الثاني كان أفضل من الجوانب كافة.

وعود

قال لاعب دولي عربي إنه تلقى وعوداً شفوية كثيرة لانتقاله إلى أحد الأندية الجماهيرية، واتصالات هاتفية كثيرة، لكنه حتى الآن لم يتسلم عرضاً رسمياً على أرض الواقع.

الحمادي

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي اتحاد كلباء أصبح قريباً من التعاقد مع لاعب شباب الأهلي، المعار إلى خورفكان، إسماعيل الحمادي، لتمثيله في الموسم المقبل، بعد نجاحه البارز مع نسور خورفكان.

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