حاكم الفجيرة يكرّم فريق العروبة بمليوني درهم بعد التأهل إلى «المحترفين»

المصدر: الفجيرة - وام

التقى صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموّه بالرميلة، أول من أمس، بحضور سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، رئيس مجلس إدارة وأعضاء ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم لنادي العروبة، وذلك بمناسبة حصول الفريق على بطولة دوري الدرجة الأولى والصعود إلى دوري الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم في الموسم المقبل. حضر اللقاء أيضاً محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة.

وبارك صاحب السموّ حاكم الفجيرة للفريق هذا الإنجاز اللافت. ووجّه سموّه، خلال اللقاء، بمنح لاعبي فريق العروبة والجهازين الفني والإداري مليوني درهم بمناسبة الصعود إلى دوري المحترفين.

وأكّد صاحب السموّ على أهمية استكمال التميز في المراحل اللاحقة، ودعا سموّه اللاعبين إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، وتكريس اللعب النظيف بروح الفريق الواحد، بما يعكس طموحات إمارة الفجيرة في الحصول على مراكز متقدمة بمختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والعربي.

وأمر صاحب السموّ حاكم الفجيرة بتطوير منشآت نادي العروبة كافة، وتجهيز استاد النادي لاستقبال مختلف البطولات الرياضية.

من جهته، توجّه رئيس مجلس إدارة نادي العروبة وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين في الفجيرة، مثمنين مكرمة سموّه في دعم النادي ولاعبي الفريق، ومتعهدين بالمضي قدماً في طريق الانتصارات والإنجازات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news