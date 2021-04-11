المصدر: الإمارات اليوم

احتفال

تلقى لاعب النصر، محمود خميس، انتقادات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن احتفل بطريقة غريبة عقب إحرازه ركلة جزاء لـ«العميد». وقال مغردون إن احتفاله حفز ماجد ناصر أكثر بعد أن تصدى لركلة مينديز، بجانب حدوث مشكلة بين اللاعبين في نهاية المباراة.

وكيل

رفض وكيل أعمال أجنبي الإشادة بنجاح النادي الذي لم يتعامل معه، على الرغم من التفوق الذي حققه الفريق في البطولة الكبيرة، وقلل الوكيل من قيمة المردود الفني الذي قدمه الفريق وقاده إلى مركز مميز، واصفاً ذلك بأنه «جاء بالحظ فقط».

منصب

يخطط مسؤول إداري في اتحاد لعبة جماعية لشَغل منصب إداري رفيع داخل الاتحاد المعني، نظراً إلى طموحاته الكبيرة في التطوير الإداري الذي تخصص فيه، ويتمنى أن يحقق النجاح الذي يتوقعه في حال تحقق ما يريد.

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