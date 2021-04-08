بشرى سارة للاعبي الوحدة بعد تعديل توقيت مباريات "العنابي" في أبطال آسيا

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواقيت جميع مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا التي ستقام في مدينة جوا الهندية من 14 إلى 29 الجاري، ما يعد بشرى سارة للاعبي الوحدة، الذي يلعب في المجموعة إلى جانب بيروزي الإيراني، الريان القطري وجوا الهندي (المستضيف). ونجحت الجهود المكثفة التي قام بها اتحاد الإمارات لكرة القدم في تعديل توقيت المباريات التي ستلعب في شهر رمضان المبارك، حيث ستكون ركلة بداية المباريات بعد الإفطار.

وجاء ذلك بالتنسيق بين اتحاد الكرة ونادي الوحدة ، حيث قام الاتحاد بمخاطبة الاتحاد الآسيوي حول ضرورة تغيير مواقيت المباريات التي كانت مقررة قبل موعد الإفطار، وهو الأمر الذي يُسبب صعوبة لدى اللاعبين خاصة أثناء فترة الصيام.

وتقدم اتحاد كرة القدم بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي ومسؤولي البطولة على تعاونهم الدائم والمستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وحرصهم على إنجاح البطولة الأكبر على مستوى الأندية الآسيوية. وتأهل فريق الوحدة إلى مرحلة المجموعات بعد فوزه في مباراة الملحق أمس على الزوراء العراقي بهدفين لهدف أحرزهما عمر خريبين وخليل إبراهيم.

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