الجزيرة يكسب رهان العين في دوري اليد

المصدر: الإمارات اليوم

حقق الجزيرة، أول من أمس، انتصاراً صعباً على مضيفه العين، بفارق هدفين «27-25» لحساب الجولة التاسعة والمؤجلة من مرحلة إياب بطولة الدوري العام لكرة اليد لمرحلة الرجال.

وعانى الجزيرة على مدار شوطي المباراة لضمان الفوز، بعد شوط أول أنهاه لاعبو «فخر أبوظبي» بفارق الهدف وبنتيجة «12-11»، وتكرار الأمر ذاته خلال الشوط الثاني وحسم نتيجة المباراة.

وعزّز الجزيرة مركزه السادس برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي صاحب المركز الخامس، فيما حافظ العين رغم خسارته على مركز الوصيف برصيد 44 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر.

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