منتخب الجودو يستعد لبطولة آسيا في قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - وام

بدأ منتخب الجودو استعداداته للمشاركة في بطولة آسيا المقرر إقامتها في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان خلال الفترة من 6 إلى 10 الجاري، بعد أن تقدمت حتى الآن 31 دولة للمشاركة، من بينها تسع دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والأردن، والكويت، ولبنان، وقطر، وسورية، واليمن.

وأكد رئيس اتحاد المصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن برنامج المنتخب الذي تم وضعه عقب الفوز ببرونزية دورة ريو دي جانيرو عام 2016، ويجري تنفيذه بشكل دقيق رغم الظروف الصحية الناتجة عن جائحة كورونا وتغيير مدرب المنتخب، مجدداً ثقته باللاعبين فيكتور وايفان ومدربهما الجديد المولدوفي باكال فياسيسلاف، خصوصاً بعد المكاسب الفنية التي حققاها من المشاركة في بطولة تبليسي غراند سلام.

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