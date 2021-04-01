رامون: «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» ترفع تصنيف اللاعبين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المدير الفني لمنتخب الجوجيتسو، رامون ليموس، أهمية مشاركة اللاعبين في بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» التي تقام يومي 2 و3 الجاري، حيث سيستفيدون منها في حصد النقاط التي ترفع ترتيبهم في التصنيف السنوي، كما أن مشاركتهم في بطولة «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»، التي تعقد في الفترة من 6 إلى 9 أبريل، ستكون فرصة مثالية للاطلاع على آخر ما وصلت إليه مستوياتهم، حتى يكونوا جاهزين لاستئناف المشاركات الخارجية.

وأضاف: «نشاط الجوجيتسو لم يتوقف في دولة الإمارات أثناء أزمة انتشار جائحة كورونا، لأن رياضتنا تعلّمنا التحدي والصبر».

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