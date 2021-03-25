الجولة الثانية لدوري "أم الإمارات" للجوجيتسو غداً

المصدر: الإمارات اليوم

تنطلق غدا الجولة الثانية من دوري "أم الإمارات" للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا - بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من لاعبات الأندية والأكاديميات داخل الدولة. وتطمح المشاركات في منافسات الجولة الثانية من دوري أم الإمارات إلى تحقيق عدة أهداف في آن واحد، تكمن في تقديم مستوى متطور، يمكنهن من مواصلة المشوار والمنافسة حتى النهاية، إضافة إلى الاستفادة من هذه الجولة في تعزيز جاهزيتهن لخوض منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أوائل الشهر المقبل.

وستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات هي الناشئات تحت 16 عاما،ً والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاما. وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو مبارك صالح المنهالي في تصريح صحافي إن الجولة الثانية من البطولة تعد تكملة للمشهد الفني الرائع الذي طغى على منافسات الجولة الأولى.

وأضاف: لاحظنا خلال الأعوام القليلة الماضية أن بطولات الجوجيتسو المخصصة للسيدات لا تقل حماسة وتنافسية عن منافسات الرجال، حيث أثبتت بنت الإمارات أنها على قدر المسؤولية والتحدي وتملك القدرة على تمثيل الدولة بأفضل صورة في البطولات المحلية والعالمية.

وأوضح المنهالي أن الأداء الذي قدمته اللاعبات على البساط في الجولة الأولى، يبرز أهمية التدريبات عن بعد والمعسكرات التي نظمها الاتحاد خلال فترة توقف البطولات، مما ساهم في سرعة استعادتهن للياقتهن البدنية وتطوير الجوانب الفنية لديهن. وشهدت الجولة الأولى تألق لاعبات أندية العين والوحدة والجزيرة والظفرة وأكاديمية بالمز سبورت " 777 "، حيث نجحن في حصد أكبر عدد من الميداليات، وتتطلع هذه الأندية والأكاديميات إلى مواصلة المشوار خلال الجولات القادمة.

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