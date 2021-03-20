2.7 مليون درهم جوائز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تخصيص جوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 2.7 مليون درهم للفائزين بالنسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تعد أضخم وأبرز فعالية على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية وكذلك الفائزين بالترتيب العام في نظام التصنيف المعتمد لدى الاتحاد.

وقال بيان صحافي: "يقوم اتحاد الجوجيتسو بتنظيم البطولة التي تقام في الفترة من 6 إلى 9 أبريل المقبل في صالة جوجيتسو أرينا حيث يتنافس لاعبو فئة الشباب في اليوم الافتتاحي، ولاعبو فئة الأساتذة في 7 أبريل، بينما يجري تخصيص اليومين الأخيرين من الفعالية لأكثر المنافسات حماسة وتشويقاً ضمن فئة المحترفين".

وتعليقاً على الجوائز القيمة لكافة الفئات المشاركة، أوضح نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، أن هذه الجوائز تعكس الالتزام الراسخ للاتحاد بتعزيز الرياضة وتطويرها وتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء على بساط النزال، وقال: "طالما التزمنا في جميع نسخ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في وضع رياضيينا على رأس قائمة الأولويات، وتُعد هذه البطولة الأضخم على أجندة مجتمع الجوجيتسو العالمي، ونود من خلال هذه الجائزة أن نعزز من المزايا الفريدة التي تتمتع بها البطولة على الأصعدة كافة وهو ما يجعلها متميزة عن دونها من البطولات المختلفة".



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news