المصدر: الإمارات اليوم

قرار

يُنتظر أن يتخذ أحد أندية المقدمة، خلال الساعات المقبلة، قراره النهائي بشأن إعادة قيد لاعبه الأجنبي من عدمه، وذلك قبل انتهاء موعد الانتقالات الشتوية.

تراجع

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الفجيرة تراجع في اليوم الأخير عن ضم لاعب شباب الأهلي، سعود عبدالرزاق، على سبيل الإعارة، بعد أن كان قد اتفق على كل التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب.

انتقال

تلقى لاعب مقيم عرضاً من أحد أندية المحترفين للانضمام لصفوفه في الانتقالات الشتوية، لكنه فضل تأجيل البت في الأمر إلى وقت لاحق، احتراماً للفريق الذي قدمه للأضواء والذي يمر بفترة صعبة.

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