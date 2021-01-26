المصدر: الإمارات اليوم

الهيئة

تساءل مراقبون عن سبب غياب أخبار الهيئة العامة للرياضة عن وسائل الإعلام، إذ كان آخر خبر أرسلته الهيئة للنشر إلى وسائل الإعلام قبل أكثر من شهرين.

شرط

اشترط لاعب دولي شاب بأحد أندية دوري الخليج العربي على إدارة النادي رفع راتبه ومخصصاته الأخرى خلال مفاوضات تجديد عقده.

خلفان

نشر لاعب الجزيرة خلفان مبارك صورة على حسابه في «إنستغرام» لحساب وهمي يحمل اسمه، يحذر منه متابعيه، خصوصاً أن الحساب الوهمي يحظى بـ27 ألف متابع، بينما يتابع الحساب الرسمي 33 ألف شخص.

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