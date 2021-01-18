المصدر: الإمارات اليوم

وزن

تعرّض مدافع الوحدة، فارس جمعة، لسيل من الانتقادات من محللين في قناة أبوظبي الرياضية، بسبب زيادة وزنه، مطالبين المدرب بعدم مشاركة اللاعب في المباريات قبل أن يعود إلى وزنه المثالي.

عرض

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد الأندية الكبيرة دخل في مفاوضات مع حارس مرمى الوحدة، محمد الشامسي، خصوصاً مع تراجع مردود حارس المرمى الأساسي في الفريق، ولكن الشامسي أكد أن الأولوية بالنسبة له الاستمرار مع «العنابي».

نصيحة

نصح المدرب الوطني، الدكتور عبدالله مسفر، لاعب الشارقة، ماجد سرور، بالاستمرار مع ناديه، وعدم التفكير في الانتقال إلى ناد آخر خلال الانتقالات الحالية، قد لا يتألق معه بالمستوى ذاته الذي يعيشه حالياً مع الشارقة.

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