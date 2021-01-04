«السباحة» يراجع برنامج إعداد المنتخب بعد تأجيل الألعاب الآسيوية الشاطئية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، جمعه البلوشي، أنه ستتم مراجعة برامج إعداد المنتخب لاعتماد خطة مستدامة لتجهيزه على ضوء تأجيل دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين، التي كانت مقررة أبريل المقبل، حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات استعرضتا روزنامة المسابقات المحلية والدولية للموسم المقبل، قبل إرسالها أخيراً إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ ما يلزم.

وقال البلوشي «بالنسبة لروزنامة الموسم المقبل، فقد تم اعتمادها من قبل اللجنة الفنية برئاسة مريم الشامسي، وتبدأ من بطولة كأس الإمارات للعمومي والمراحل السنية للسباحة في مجمع حمدان الرياضي بدبي خلال الفترة من السابع إلى التاسع من يناير الجاري».

وفي ما يخص اللاعبة الدولية ليلى الخطيب، التي تدرس وتتدرب في إحدى الأكاديميات المتخصصة بلندن بنظام الابتعاث، أكد البلوشي أنها منتظمة حالياً في التدريبات والدراسة، وان الاتحاد على تواصل مستمر معها لمتابعة برامجها، وأن أقرب مشاركة رسمية لها ستكون في شهر مايو المقبل في إنجلترا.

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