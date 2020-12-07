10 سباحين يمثلون الإمارات في الدورة الخليجية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس لجنة المنتخبات أنه تم ترشيح جهاز فني و10 سباحين للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس 2021 في الكويت.

وقال: «إن قائمة المرشحين تضم كلاً من عبدالله الكعبي مدرباً، وعلي محمود مديراً فنياً، ومروان حافظ مدرباً، والسباحين مبارك آل بشر، ومحمد المهيري، ومحمد الغافري، وعمر الحمادي، ويوسف المطروشي، وفاروق محمود، وخميس الحوسني، وحمدان البلوشي، وعلي المنهالي، وخالد الشامسي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news