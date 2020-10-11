العوضي يظفر بتحدي المحترفين في ماراثون الدراجات المائية.. والطاير بطل «الواقف»

المصدر: أبوظبي - وام

فاز البطل الإماراتي سلمان العوضي بالمركز الأول لفئة المحترفين في ماراثون الإمارات للدراجات المائية، الذي اختتم أول من أمس في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 39 متسابقاً، وحل ثانياً مانع المرزوقي، وثالثاً عامر حوير. وفي فئة المخضرمين سجل المركز الأول سيف المري، وحل ثانياً الشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي، وثالثاً يونس العوضي. وفي فئة واقف كان المركز الأول من نصيب راشد الطاير، وحل ثانياً يوسف المهيري، وثالثاً راشد القمزي.

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