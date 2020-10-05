مخالفة 5 أندية رياضية في دبي لعدم الالتزام بـ «الكمامات والتباعد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مجلس دبي الرياضي أنه بالتعاون مع «اقتصادية دبي» أصدر خمس مخالفات مالية على عدد من المراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

وقال بيان صحافي: «وجهت فرق مأموري الضبط التابعة لمجلس دبي الرياضي بالتعاون مع (اقتصادية دبي)، خلال زياراتها التفتيشية ستة تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على مناطق عدة في مختلف أرجاء دبي، وهي: الراشدية، المرقبات، الرقة، ند الحمر، الطوار، القصيص وبورسعيد، كما تنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي».

وجاء في البيان: «أثمرت الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اقتصادية دبي، عن زيادة الوعي لدى الأفراد والمنشآت الرياضية، مما أسهم في تراجع عدد المنشآت المخالفة بشكل ملحوظ، فبعد أن وصل عدد المنشآت التي تمت مخالفاتها في الأسبوع الأول إلى تسع، وتم إغلاق ثلاث منها كما تم تنبيه 35 منشأة، انخفض العدد بعد ذلك إلى ست مخالفات وتنبيه 10 منشآت».

وقال بيان المجلس: «يواصل فريق عمل مأموري الضبط بمجلس دبي الرياضي تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة بالتنسيق مع (اقتصادية دبي)، لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة، كما أطلق مجلس دبي الرياضي خلال الفترة الماضية حملات إعلامية عبر قنواته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات التي وضعها بالتعاون مع الجهات الرسمية، بما تتضمنه من تعليمات دقيقة ومفصلة لكل منشأة رياضية».

وثمن مجلس دبي الرياضي التزام الأغلبية الكبرى من الأندية الخاصة والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي وضعتها اللجنة العليات لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والبروتوكول الذي أرسله مجلس دبي الرياضي إلى جميع المؤسسات الرياضية من أجل التنفيذ الدقيق لسلسلة الإجراءات بما يحفظ سلامة الجميع.

إجراءات الوقاية على مدار الأسبوع

حث مجلس دبي الرياضي المنشآت الرياضية التي تضم مراكز التدريب البدني واللياقة البدنية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات على مواصلة الالتزام التام بالتعليمات، وتطبيق إجراءات الوقاية طوال ساعات عمل المنشآت على مدار الأسبوع.

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