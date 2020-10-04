المرزوقي بطلاً للمرحلة الثالثة في «الإمارات فلاي بورد»

المصدر: أبوظبي - وام

أقيمت، أول من أمس، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لـ«الفلاي بورد» على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وشهدت أداء استعراضياً قدمه 10 متسابقين، من بينهم تسعة من الإمارات، ومتسابق واحد من المغرب.

وتفوق في فئة المحترفين مانع المرزوقي بتقديم الفاصل الأجمل في الاستعراض، خلال التوقيت المخصص له، حيث حصل على 55 نقطة، ليرفع رصيده الإجمالي في البطولة إلى النقطة 165 في الترتيب العام للموسم الجاري، محرزاً بذلك العلامة الكاملة، في حين حلّ ثانيا أبوبكر المري، وثالثاً علي الحميري، وفي فئة «النوفيس» تمكن المتسابق سالم اليافعي من إحراز المركز الأول، وحلّ ثانياً أحمد سالم الرميثي وثالثاً علي الرميثي. وشهد السباق تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

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