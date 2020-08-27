رسمياً.. إدواردو يوقع لشباب الأهلي بعد اجتياز الفحوص الطبية

المصدر: الإمارات اليوم

علمت "الإمارات اليوم" أن النجم البرازيلي إدواردو، لاعب الهلال السعودي سابقا، وقع قبل قليل عقد انضمامه رسمياً إلى نادي شباب الأهلي، بعد اجتيازه الفحوص الطبية اللازمة التي أجريت له في دبي. وسيعلن شباب الأهلي تفاصيل التعاقد مع إدواردو في غضون ساعات قليلة.

يذكر أن إدواردو يعد من أبرز النجوم البرازيليين الذين لعبوا في المنطقة، وسبق له أن ظهر بقميص الهلال السعودي في 96 مباراة، مسجلاً 56 هدفا.

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