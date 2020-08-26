اتحاد الجوجيتسو يختتم التدريب المغلق للفتيات المواطنات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يختتم اتحاد الجوجيتسو، اليوم، المعسكر المغلق للفتيات الذي نظمه بفندق دوسيت ثاني في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 180 لاعبة من أندية الدولة، ويتوج المعسكر فعالياته بإقامة الجولة الختامية لبطولة أم الإمارات ضمن الموسم الرياضي 2019-2020.

وشارك في المعسكر نجمات من أندية الوحدة وبني ياس والعين، والظفرة والوصل والفجيرة وشباب الأهلي.

وتشكل بطولة أم الإمارات منصة رياضية نسائية مهمة للاعبات اللاتي ينشدن الاحتراف وتحقيق الإنجازات المحلية والقارية والعالمية، وتقتصر المنافسات على مشاركة اللاعبات المواطنات فقط، ويقوم بالتحكيم فيها طاقم نسائي، وتشارك فيها أطقم طبية وفنية من السيدات.

وأكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، سميرة مرشد الرميثي، على أهمية المكانة التي تتمتع بها بطولة أم الإمارات للجوجيتسو على مستوى الدولة، سيما أنها تعكس رمزية كبيرة وتحمل اسماً غالياً على قلوب أبناء الوطن، مشيرة إلى أن البطولة بحد ذاتها تشكل قيمة كبيرة، حيث إنها تتزامن مع يوم المرأة العالمي، خصوصاً أن المرأة الإماراتية لم تترك مجالاً إلا وأبدعت فيه وتركت عليه بصماتها الواضحة في النجاح.

وتابعت: «إقامة أكبر معسكر لرياضة الجوجيتسو في العالم للسيدات عقب جائحة (كورونا) يعد إنجازاً للمرأة الإماراتية، التي تتمتع بدور مشهود على الساحة الرياضية بشكل عام والجوجيتسو بشكل خاص، فلدينا اليوم مدربات وحكمات ونجمات إماراتيات عالميات ارتقين بالرياضة الإماراتية إلى أبعاد ومستويات جديدة».

وعبرت لاعبة نادي العين وصاحبة الحزام البنفسجي، وديمة اليافعي، عن رضاها التام عن أجواء المعسكر، وإسهامه في استعادة اللاعبات لجزء كبير من لياقتهن البدنية، وتكثيف استعداداتهن للمشاركة في بطولة أم الإمارات.

وأضافت اليافعي أن المعسكر أيضاً عزز أجواء المحبة والألفة والتواصل بين اللاعبات، بعد أشهر من المكوث في المنازل.

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