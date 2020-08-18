اعتماد 9 ألعاب في الدورة البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي،9 ألعاب في الدورة البارالمبية الآسيوية للشباب، المقررة في البحرين نوفمبر 2021. وجاء ذلك على إثر الاجتماع التنسيقي الأول لذي عقد أمس عبر تطبيق "زووم" للجنة الآسيوية، ومقرها دبي، مع اللجنة المنظمة المحلية في البحرين برئاسة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة.

وناقشت مراحل الإعداد والتجهيز لأكبر حدث إنساني آسيوي يتوقع أن يستقبل ما يزيد عن 5 آلاف زائر بين لاعبين ومدربين وأجهزة إدارية وفنية ومرافقين في 9 رياضات مختلفة.

وتم مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالتنظيم بما فيها الدعم الحكومي، وموعد إطلاق الشعار، وتجهيزات المرافق والخدمات من ملاعب وصالات ومضامير وميادين، ووسائل النقل والمواصلات، وخطة الدعاية والترويج، ودور المتطوعين في خدمة الحدث، والعد التنازلي للاستضافة والتنظيم لتأهيل الرأي العام المحلي للتفاعل الإيجابي مع الدورة.

وتم اعتماد المنافسات في 9 ألعاب مختلفة، والاطلاع على أماكن إقامة المنافسات، ومواقع الصالات والملاعب والميادين والمضامير، والفنادق والمواصلات الخاصة باللاعبين والفرق المشاركة، وملامح حفلي الافتتاح والختام، وخطط دمج المجتمع في البطولة من خلال حملة الدعاية والترويج، وتم التطرق للجوانب الإعلامية للدورة من ناحية حقوق البث التليفزيوني لنقل المنافسات على أوسع نطاق، والحديث عن الفعاليات المصاحبة للدروة والتي تستهدف تطوير الكوادر العاملة مع أصحاب الهمم، من مدربين ومصنفين وحكام في آسيا كون تلك العناصر هي المسؤولة عن رفع كفاءة اللاعبين.

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