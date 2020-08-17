اتحاد الدرّاجات يفتح باب التسجيل للموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن اتحاد الدرّاجات الهوائية فتح باب التسجيل للاعبين، اعتباراً من أول من أمس، حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، لمنافسات الموسم المقبل الذي يبدأ 25 من سبتمبر، في الوقت الذي تم فيه تعميم اللائحة الاسترشادية الطبية لعودة النشاط الرياضي، التي تضمنت توصيات الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى إجراءات رياضة الدرّاجات التخصصية، التي أضيفت في ضوء توجيهات الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، خصوصاً أن الإمارات تستضيف مقر الاتحاد الآسيوي، برئاسة أسامة الشعفار. وقال أمين السر العام للاتحاد، عبدالناصر عمران: «بالنسبة للمقيمين وأبناء المواطنات وحملة جوازات الدولة، فإن التسجيل مفتوح لأي عدد، وبالنسبة لمواليد الدولة والمقيمين، فإنه مسموح بتسجيل خمسة لاعبين للكبار، وخمسة لاعبين لبقية الفئات العمرية».

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