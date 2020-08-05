رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تعتمد مواعيد جولات «غراند سلام العالمية»

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو البرنامج الزمني لسلسلة جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو للموسم الجديد 2020 - 2021.

وسيتضمن خمس جولات رئيسة، هي بالترتيب: جولة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية في 26 و27 سبتمبر 2020 في صالة مركز مؤتمرات مطار ميامي، وجولة موسكو في 24 و25 أكتوبر 2020 في صالة مدينة كروكوس، وجولة ريو دي جانيرو خلال الفترة من الرابع إلى السادس من ديسمبر في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو، ثم جولة لندن في يومي السادس والسابع من فبراير 2021 في كوبر بوكس أرينا بمجمع الملكة اليزابيث الأولمبي، على أن يكون الختام في جولة أبوظبي في صالة جوجيتسو أرينا خلال أيام الأول والثاني والثالث من أبريل 2021.

وأكد مدير الجولات طارق البحري، أن العديد من الأبطال المصنفين أكدوا حضورهم في تلك الجولة، وعلى رأسهم كاليل سانتوس، وفرانسيسكو جوناس أندرادي، ودييجو رامالهو، وتشارلز نيجرومونتي، إضافة إلى البطلات جابي باسينها، ويارا ناسيمنتو، وثمارا سيلفا، وإليزابيث كلاي، وإليانا كاراوني، وجيسا خان، في الفئات التي استهدفناها للمشاركة، وهي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وقال البحري: «تم استبعاد فئة الحزام الأزرق في الموسم الجديد استمراراً لرفع الكفاءة الفنية للبطولة، والتحرك تدريجياً للفئات الأكثر خبرة ومهارة، حيث كانت البداية في الموسم الماضي مع استبعاد فئة الحزام الأبيض (المبتدئين)، وفي نسخة العام الحالي (السادسة في تاريخ البطولة) استبعدنا فئة الحزام الأزرق، وبناء عليه فنحن نتوقع المزيد من تصاعد المستوى الفني في النزالات المختلفة، لأننا حافظنا على قيمة الجوائز المالية نفسها التي كانت تمنح للفائزين بالمراكز الأولى، وهي 125 ألف دولار أميركي لكل جولة من الجولات، مع فوارق طفيفة في جولتي ريو دي جانيرو وأبوظبي».

وعن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في البطولة، قال: «في جولة ميامي سيتم تطبيق بروتوكول طبي صارم، يبدأ من تقديم كل لاعب ولاعبة نتيجة فحص طبي سلبية في آخر 72 ساعة، ثم إخضاعهم لفحص طبي آخر سريع عند دخول الصالة للوزن للتأكد من سلامتهم، وتوزيع المنافسات على توقيتات منفصلة، بحيث نبدأ بنزالات الحزام البنفسجي، ولن نسمح خلالها بدخول اللاعبين من الحزامين البني والأسود، بعدها نزالات الحزام البني، والحزام الأسود، على أن يغادر الصالة كل لاعب ينتهي من نزالاته، كما أننا سنخضع اللاعبين لفحص الحرارة، ونطلب من كل الجالسين في الخارج أو في قاعات الإحماء ارتداء الكمامة، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي».

وفي ما يتعلق ببقية البطولات التي تشرف عليها رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هذا العام، أكد البحري أن برنامج الرابطة يتضمن 78 بطولة محلية وإقليمية ودولية.

جولة ميامي 26 و27 سبتمبر وجوائزها المالية 125 ألف دولار.

تم استبعاد فئة الحزام الأزرق لرفع الكفاءة الفنية للبطولة.

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