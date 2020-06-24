راشد بن حميد: مؤتمر اتحاد الكرة منصة فكرية لعرض مستقبل اللعبة بعد "كورونا"

المصدر: منصور السندي ومحمد أبو إسماعيل –دبي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم خلال كلمته في المؤتمر الرياضي الدولي الذي عقده اتحاد الكرة بالتعاون مع رابطة المحترفين اليوم الأربعاء عبر نظام الإتصال المرئي "عن بعد" بعنوان: "كوفيد 19 وكرة القدم.. كيف تغير شكل المستقبل؟"، أن "سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي انسحبت على المجال الرياضي هي قرارات وإجراءات اتخذتها حكومة الإمارات لحماية المجتمع"، مؤكدا أنهم ايضا في القطاع الرياضي يسعون لضمان الاستدامة واستمرارية الأنشطة الرياضية مع الحافظ على درجة التحذير العالية والاستعداد لما هو قادم.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد: "نعرض عبر هذه المنصة الفكرية موضوع مستقبل كرة القدم بعد جائحة فيروس كورونا، ونرصد هذه الأوضاع الجديدة التي نواجهها نحن والعالم".

وتابع الشيخ راشد بن حميد: "نحن مطالبون باتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لحماية مجتمعاتنا والجميع مسؤول في هذه اللحظة التاريخية".

وأكمل الشيخ راشد بن حميد: "يتم التعامل مع هذه الجائحة وتأثيراتها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم ولذلك فإن كل ما سبق يجبرنا على ضرورة التنسيق وجمع المعلومات والاستفادة من الخبراء لمواجهة هذه الأوضاع غير المسبوقة التي شهدها العالم ويتم أيضا بالتنسيق مع الاتحادات الدولية التي تتمتع بخرة في التعامل مع مثل هذه المعطيات لتنقيح اللوائح لمواجهة الوضع".

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال كلمته في المؤتمر بكل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وبجميع المشاركين في المؤتمر.

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