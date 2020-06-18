مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يبحث اعتماد النظام الأساسي

المصدر: الإمارات اليوم

بحث مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اعتماد النظام الأساسي، وآلية اختيار الجهاز الإداري، خلال اجتماعه الأول الذي عقده أول من أمس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بعد اعتماد تشكيله برئاسة علي بو جسيم.

وتم في الاجتماع استعراض العديد من الأمور التنظيمية والقانونية الخاصة بعمل المركز خلال المرحلة المقبلة. وحضر الاجتماع أعضاء المركز وهم سعيد عبد الغفار حسين، ضرار حميد بالهول، يوسف عبد الله البطران، والخبراء الخارجيين الثلاثة وهم حمدة سيف الشامسي، سعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، بالإضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

واستعرض الحضور مختلف الخطوات اللازمة والإجراءات الخاصة بعمل المركز وأقسامه وفروعه. واطلع كذلك الأعضاء على النماذج المقترحة لاختيار الشعار والهوية المؤسسية، واعتماد المسمى باللغة الإنجليزية وهو UAE Sports Arbitration Center .

وأكد أعضاء المركز أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب الخبرات والتجارب المختلفة، والاستفادة من المقترحات والأفكار المقدمة، لاسيما خلال فترة تأسيس المركز من أجل إتمام كافة الأمور بالصورة المنشودة التي تليق بحجم ومكانة رياضة الإمارات.

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