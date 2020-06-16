الهاشمي: «الجوجيتسو» من منظومة التفوق الرياضي لأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، إن اتحاد الجوجيتسو حريص على المساهمة في ترسيخ ريادة العاصمة أبوظبي على الساحة الرياضية العالمية، حيث تعتبر رياضة الجوجيتسو وبطولاتها التي تنطلق من العاصمة الإماراتية إلى العالم، جزءاً لا يتجزء من منظومة التفوق والتميز الرياضي للإمارة التي تعد موطن الجوجيتسو العالمي. وأكد الهاشمي في بيان صحافي: «أُسدِل الستار أخيراً على واحدة من البطولات العالمية الناجحة، وهي النسخة الـ11 من بطولة محاربي الإمارات للألعاب القتالية المختلطة، وفيما تشهد الإمارات توجهاً قوياً نحو الرياضات القتالية، يتواصل العمل لترسيخ مكانة أبوظبي في مجال رياضية الجوجيتسو والتي نتطلع لاستئناف أنشطتها قريباً، والعودة للبطولة الأغلى على قلوب الرياضيين والجماهير، وهي النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واستعداداً لهذه الاستحقاقات، يخوض المنتخب الوطني للجوجيتسو تدريبات مستمرة للحفاظ على المستوى العالي للأداء الذي لطالما تميّز لاعبونا به».

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