عودة التدريبات في الأكاديميات بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد أيام قليلة من عودة النشاط الرياضي في إمارة دبي، استأنفت العديد من الأكاديميات الرياضية المختلفة أنشطتها التدريبية، ومن بينها أكاديميات رسمية أسستها وتشرف على التدريب فيها أندية عالمية بكرة القدم، وفي مقدمتها أكاديميات أندية مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس، حيث بدأت باستقبال اللاعبين المسجلين ضمن الفئات العمرية 12-18 سنة للتدريب وفق ضوابط السلامة والوقاية المعتمدة من حكومة دبي والإجراءات التي أصدرها مجلس دبي الرياضي، والتي تتعلق بعدد اللاعبين في كل حصة تدريبية والتعقيم المستمر للمعدات وحركة اللاعبين قبل وأثناء وبعد التدريبات، وتوفير جميع عناصر الوقاية ومستلزمات حماية اللاعبين.



وتنتظر أكاديميات عالمية أخرى الضوء الأخضر للعودة للتدريبات في أقرب وقت في حال السماح بالتدريبات لأعمار أقل من 12 سنة، وفي مقدمتها أكاديميات: ريال مدريد، ليفربول، أرسنال، روما، مانشستر يونايتد، وغيرها التي تضم لاعبين للفئات العمرية تحت 12 سنة، وهي الفئات التي لم يتم السماح لها بالعودة للتدريبات خلال المرحلة الحالية التي تم السماح فيها بممارسة التدريب واللعب في الأندية والأكاديميات الرسمية ومراكز التدريب واللياقة البدنية للفئات العمرية فوق 12 عاماً وتحت 60 عاماً، وذلك ضمن التعليمات الحكومية وإجراءات الوقاية الطبية والصحية المتبعة في الدولة، حيث تم إبلاغ جميع المؤسسات الرياضية، خصوصاً الأكاديميات بالإجراءات المطلوبة وبالتفصيل وفق نوع الرياضة والفئات العمرية التي تضمها.



جدير بالذكر أن مجلس دبي الرياضي حريص على دعم وتوفير جميع سبل النجاح لقطاع الأكاديميات الذي يضم مئات الأكاديميات الرسمية والخاصة المعتمدة والتي ترتبط بأندية رياضية واتحادات رياضية ومؤسسات رياضية خاصة تمارس فيها 50 لعبة رياضة، وفي مقدمتها كرة القدم، التنس، كرة السلة، الكاراتيه، الكريكت، الريشة الطائرة، وغيرها ويعمل فيها آلاف المدربين والفنيين والكوادر الطبية وأخصائيي اللياقة البدنية والتغذية، وهي تتوزع على مختلف مناطق دبي وتستقطب أعداداً كبيرة من الرياضيين الناشئين والشباب، وتهدف إلى اكتشاف الموهوبين وتنمية مهاراتهم ورفد الأندية الرسمية بالموهوبين منهم، حيث يتواصل المجلس بشكل يومي مع الأكاديميات لمتابعة استعداداتهم واجراءاتهم لعودة التدريبات من خلال قسم الأكاديميات الرياضية ضمن إدارة التطوير الرياضي في المجلس، كما أن المجلس ينظم سنوياً العديد من البطولات الخاصة بالأكاديميات الرياضية، سواء في كرة القدم لأكثر من فئة عمرية، أو رياضات كرة السلة واليد والتنس والريشة الطائرة، وغيرها.

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