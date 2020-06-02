ختام معسكر منتخب الجوجيتسو بمشاركة 60 نجماً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد الجوجيتسو عن اختتام المعسكر التدريبي المغلق للمنتخب الوطني بنجاح، على الرغم من الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على الأوساط الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وقال الاتحاد في بيان أمس: «شهد المعسكر، الذي انطلق في بداية شهر مايو الجاري واستمر حتى 24 منه، مشاركة 60 رياضياً من نخبة لاعبي الجوجيتسو الإماراتيين، الذين حضروا التدريبات على مدى ثلاثة أسابيع في نادي وفندق ضباط القوات المسلحة بأبوظبي».

وأضاف «كانت عملية تنظيم المعسكر التدريبي ممتثلة بالكامل لكل بروتوكولات الصحة والسلامة المخصصة لمواجهة (كوفيد-19) على الصعيدين الاتحادي والعالمي، والتي اشتملت على فحص كل المشاركين والجهاز الفني وأعضاء فريق الدعم، والتأكد من عزل كُل فرد منهم لغاية ظهور نتائج الفحوص وتأكيدها».

وأوضح «عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال فترة المعسكر التدريبي على تنظيم منافسات بطولة الجوجيتسو التنشيطية وتحدي أبطال الجوجيتسو، بهدف تعزيز حماسة المشاركة في المنافسات لدى اللاعبين، وإتاحة الفرصة للطاقم التدريبي لتحديد النقاط القابلة للتطوير».

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