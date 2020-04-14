الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات مايو ويونيو في كل المسابقات

المصدر: الإمارات اليوم

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواصلة تعليق نشاط مختلف المسابقات، حيث أكد اليوم تأجيل المباريات المقررة في شهري مايو ويونيو في كل المسابقات، وعلى رأسها دوري الأبطال. وجاء ذلك في خطاب من الاتحاد القاري إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الآسيوي أنه بعد متابعة الوضع الصحي الراهن الناتج عن فيروس كورونا المستجد، ونظراً للقيود المفروضة على الطيران بين الدول فقد ارتأى للمصلحة العامة اتخاذ قرار التأجيل حتى إشعار آخر، على أن يتم تقييم الوضع بالكامل مع الجهات المعنية في القارة.

ويقوم الاتحاد الآسيوي بالاستمرار في التواصل والاتفاق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمناقشة عملية إكمال مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالطريقة التي تناسب جميع الأطراف.

