اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات: فريقان شاركا في الطواف غادرا الإمارات بعد ثبوت خلو طواقمهما من فيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات أن جميع الفحوصات المخبرية التخصصية بشأن بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) و التي أجريت لأعضاء فريقي "قروباما إم دي جي" و "كوفيدس" وطواقمهما الإدارية والفنية كانت سلبية وأكدت سلامتهم و خلوهم من الفيروس وتم السماح لهم بمغادرة الدولة والعودة إلى فرنسا.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها لا تزال تتابع مع الجهات الصحية المعنية نتائج الفحوصات النهائية لأعضاء الفريقين المتبقيين في الدولة للاطمئنان على سلامتهم و خلوهم من الفيروس وبالتالي السماح لهم بالمغادرة إلى بلدانهم.

وأعربت اللجنة العليا المنظمة عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة ووقاية المجتمع و دائرة الصحة أبوظبي على الجهود كافة التي بذلت بهدف التحقق من سلامة جميع المشاركين و خلوهم من المرض.

ووجهت اللجنة الشكر أيضا لجميع الفنادق التي تم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي بها ولموظفيها كذلك إضافة إلى الفرق المشاركة وذلك لتعاونها مع المعنيين منذ السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي لضمان سلامة جميع المشاركين والتي تعد الأولوية الأولى للجنة.