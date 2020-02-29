اتحاد الجوجيتسو يدعو إلى سرعة التسجيل في بطولة أبوظبي للمحترفين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد الجوجيتسو، أن النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 17 من أبريل المقبل برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشهد إقبالاً واسعاً للمشاركة في منافساتها من نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

ودعا اتحاد الجوجيتسو الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل في البطولة لكون أعداد المشاركات محدودة، وقال في بيان أمس: «سيغلق باب التسجيل المبكر مطلع مارس المقبل، ويقفل باب التسجيل عموماً في الأول من أبريل المقبل، بعدما ظل مفتوحاً من مطلع العام الجاري بشعار (أبوظبي.. الطريق إلى المجد)، إذ أقبل الرياضيون من مختلف أنحاء العالم للتسجيل، انطلاقاً من حرصهم على الوقوف على بساط منافسات البطولة أملاً بالظفر بلقبها، والفوز بجوائزها المجزية وتحسين تصنيفهم العام ضمن سلسلة التصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو».

وتواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الـ12 ترسيخ مكانتها العالمية وجهة للأبطال، وحلماً لنجوم اللعبة، والفعالية المفضلة لجماهير الجوجيتسو في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الاتحاد: «ترحّب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالرياضيين من مختلف الجنسيات، ضمن فئات متنوعة من بينها فئات الصغار والناشئين والباراجوجيتسو والأساتذة والمحترفين».