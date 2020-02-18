راشد بن حميد: فرصة المنتخب كبيرة لعبور تصفيات كأس العالم 2022

المصدر: دبي - وام

اعتبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أن فرصة المنتخب الوطني كبيرة لعبور التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدعم الكبير والمتواصل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لقطاع الرياضة عامة، ولعبة كرة القدم على وجه الخصوص في الدولة.

وقال إن دعم القيادة الرشيدة يحفزنا دوماً لبذل المزيد من الجهد من أجل مواكبة التطور الذي تشهده الدولة في القطاعات كافة. وأضاف: «في هذا المقام لابد من تقديم الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على توجيهاته المستمرة لنا، ورعايته كرة القدم الإماراتية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على رؤيته الثاقبة في دفع مسيرة الكرة الإماراتية إلى الأمام».

وقال الشيخ راشد بن حميد في حوار أجرته وكالة أنباء الإمارات (وام): «نعلم تماماً أن مهمة المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ليست سهلة، لأن ترتيبه حالياً في المركز الرابع بمجموعته، لكننا متفائلون، لأن أمامه أربع مواجهات حاسمة، ثلاث منها في أرضه ووسط جمهوره، وواحدة خارج أرضه أمام إندونيسيا، وأولى الخطوات التي قمنا بها هي الاستعانة بالمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش لتولي مهام تدريب الأبيض خلال هذه الفترة الحساسة، نظراً لدرايته الكاملة بطبيعة اللاعب الإماراتي، وقربه من اللاعبين، بحكم عمله سنوات في الدولة، وأسهمنا في دعم عناصر المنتخب بثلاثة لاعبين جدد».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «شخصياً أرى أن فرصة منتخبنا كبيرة لعبور المرحلة الحالية، وتجاوز المباريات الأربع، وثقتنا بلا حدود بلاعبينا لتجاوز تلك المرحلة بنجاح، لأنهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لكن الأمر لا يقتصر على اللاعبين والجهاز الفني، بل على منظومة كرة القدم بشكل عام، من جمهور وإعلام وأندية ورابطة محترفين، لأن المنتخب الوطني في حاجة إلى وقت كافٍ للإعداد من أجل مواجهة المنتخبات المنافسة».

وأضاف: «إلى جانب ذلك، العمل لا يقتصر على المنتخب الأول، بل سيكون هناك عمل موازٍ لمنتخبات الفئات العمرية، لأن التركيز سيكون على جميع المنتخبات التي تمثل الدولة في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية».

وفي رده على سؤال حول الأعضاء الذين يتمنى أن يكونوا ضمن قائمته بالمجلس، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «أنا على ثقة بأن كل فرد يتطوع للعمل في مجلس إدارة اتحاد الكرة سيحمل معه بذرة نجاح، وأن (عيال زايد) حريصون على ترك بصمات إيجابية في كل مكان يعملون به، لذا فإن ثقتي كبيرة بمن سيأتي للمجلس في دورته الجديدة، أما عن نظام القائمة الانتخابية فأرى أن المستقبل كفيل بالإجابة عن هذا السؤال، غير أنني متفائل جداً بأن المرحلة المقبلة ستكون مميزة في العمل والعطاء والإنتاج، وكذلك على صعيد الانسجام».

وبشأن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية، أكد أن «اعتماد تصاريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية والمبدعين في المجال الرياضي يعزز من مكانة الدولة كمنصة وملتقى دائم للرياضيين العالميين والموهوبين وصناع القرار الرياضي بالعالم ورواد الأعمال، وسيسهم في تطور الحركة الرياضية، ويدفعه إلى الأمام على مدى السنوات المقبلة، وثمّن هذه القرارات الحكيمة».

وعن الرسالة التي يود أن يوجهها إلى الجميع، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «كل ما أود قوله أن كرة القدم تحتاج إلى عمل جماعي، وكل من لديه فكرة أو مبادرة تسهم في تطوير العمل عليه أن يقدمها للاتحاد، وسنكون مسرورين بهذه المشاركات والمبادرات والأفكار، لأننا أمام مرحلة جديدة تحتم علينا تطوير العمل في جميع القطاعات والمسابقات والأنظمة واللوائح، والكرة الإماراتية في حاجة ماسة إلى جمهورها وأهلها». وأضاف: «نحن متفائلون بأن المرحلة المقبلة ستشهد تقدماً على صعيد العمل في حقل الكرة الإماراتية، التي تستحق مكانة أفضل، خصوصاً في مسألة بناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة.. ونحن سعداء بما لمسناه من حرص كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم على اعتماد الكثير من اللوائح التي تصب في مصلحة كرة الإمارات، وهذا شيء إيجابي، يمهد الطريق لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة».

• «كل فرد يتطوع للعمل سيحمل معه بذرة نجاح».

• «كرة القدم تحتاج إلى عمل جماعي وكل من لديه مبادرة».

• «المستقبل كفيل بالإجابة عن نظام القائمة الانتخابية».

• «مهمة المنتخب في تصفيات المونديال وآسيا ليست سهلة».