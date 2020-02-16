«الشارقة الرياضي» يطلق المرحلة الثانية للتحوّل الإلكتروني

أعلن مجلس الشارقة الرياضي إطلاق المرحلة الثانية من «النظام المالي والإداري»، ضمن خطة التحوّل الإلكتروني، ويأتي ذلك للارتقاء بمستوى العمل الإداري والمالي في الأندية، وتطبيق نظام الحوسبة المالية والإلكترونية والحوكمة.

يأتي ذلك، في أعقاب ورشة أقامها المجلس، وحضرها عدد من محاسبي نادي الشارقة على أن تضم الورش المقبلة جميع المحاسبين والعاملين في أقسام ولجان المالية في الأندية الأخرى ليتم العمل بشكل متكامل مع المجلس في ختام هذه الورش.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس، إن هذا النظام يضمن العمل بشكل منظم وسلس لجميع الأطراف وإجراءات ميسرة. وأضاف في تصريح صحافي: «يسعى المجلس إلى أن تكون أندية الإمارة رائدة ونموذجاً مميزاً يحتذى به في مختلف المجالات، وأهمية أن يتم ترجمة الدعم الكبير الذي يتم الحصول عليه والإمكانات المتوافرة إلى واقع من خلال نظام اداري ومالي منظم وإجراءات دقيقة مبرمجة بشكل ديناميكي وسهل لتخليص الطلبات بجهد ووقت أقل». وقال إنه سيتم بدء تطبيق النظام في جميع الأندية، على أن تتبعه سلسلة من الزيارات وورش العمل من أجل التأكد من جاهزيتها وتطبيق استراتيجية المجلس وأهدافه بما يتوافق مع خططه.

الشارقة ■الإمارات اليوم