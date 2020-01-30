نزال بين اللبناني وهبة والعملاق البولندي ماسي في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق، غداً، النسخة العاشرة من بطولة محاربي الإمارات في الفنون القتالية المختلطة للدفاع عن النفس، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وقال مدير عام شركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، فؤاد درويش، في كلمته خلال مؤتمر صحافي عقد ،أمس، بفندق أنانتارا في أبوظبي، بحضور المقاتلين الـ22 الذين يشاركون في الحدث من خلال 11 نزالاً بمختلف الأوزان والفئات: «سيجمع اللقاء الرئيس بين اللبناني رومان وهبة، والعملاق البولندي ماسي سوسنواسكي صاحب الانتصارات الخمسة وثلاث هزائم، ويبلغ من الطول 210 سنتيمترات، ضمن وزن فوق الثقيل، ويشهد اللقاء الرئيس المشترك نزالاً بين مقاتلين متقاربي المستوى».

وأضاف: «ستشهد هذه النسخة أولى المشاركات الاحترافية للمقاتل سيب يوبانك، وهو ابن نجم الملاكمة العالمي كريس يوبانك، بطل العالم السابق الذي لم يذق طعم الهزيمة على مدار 10 سنوات من مسيرته الاحترافية».

وأضاف: «على صعيد مشاركة العنصر النسائي، تلتقي المصارعة السويدية كورنيليا هولم صاحبة السجل الاحترافي الكبير، مع بطلة العالم السابقة في الجوجيتسو الكندية كورين لافرامبوا».

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نزالاً بمختلف الأوزان والفئات، تقام في بطولة محاربي الإمارات.