سهيل

قال لاعب شباب الأهلي، حارب سهيل، إنه لا يرغب في الظهور في وسائل الإعلام في الوقت الحالي، مؤكداً لـ «الإمارات اليوم» أنه في بداية مشواره، مشدداً على رغبته في التألق مع «فرسان دبي» قبل الظهور في وسائل الإعلام، خصوصاً أنه بات هناك اهتمام به بعد إحرازه هدف الفوز في مرمى العين.

رفض

رفض لاعب محترف أجنبي في إحدى فرق دوري الخليج العربي طلب من أحد الصحافيين في إحدى المؤتمرات الصحافية طلب منه توجيه كلمه لجمهور فريقه من أجل الحضور إلى المباريات المقبلة، معللاً ذلك بأنه قام بتوجيه دعوة مماثلة من قبل ولم يحضر الجمهور.

مستحقات

اشترط مسؤولو أحد الأندية لانتقال اللاعب المدافع إلى ناد أخر خلال فترة الانتقالات الشتوية، التنازل عن جزء من مستحقاته المالية، وهو ما آجل خطوة رحيله الرسمي عن النادي، رغم توصله على كافة شروط عقده مع النادي الجديد.